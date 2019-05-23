В Европе отчитали Google, Twitter и Facebook за недостаточную борьбу с фейками

В Еврокомиссии считают, что интернет-платформы Google, Twitter и Facebook недостаточно активно ведут борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент, заявила еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль.

Еврокомиссар подчеркнула, что в преддверии выборов в Европарламент все три платформы должны активизировать усилия по борьбе с дезинформацией и сделать все, чтобы «пользователи имели справедливый выбор надежной информации», передает ТАСС.

По словам Габриэль, интернет-платформам Google, Twitter и Facebook «нужно [предпринять] еще больше мер по усилению целостности сервисов, включая рекламные услуги», так как, по ее словам, «предоставленные данные все еще не имеют достаточного уровня детализации, необходимого для независимой и точной оценки того, как политика платформ фактически способствует уменьшению распространения дезинформации в ЕС».

В среду появились сведения, что через Facebook предпринимались попытки повлиять на выборы в Европарламент.