Facebook попытался повлиять на выборы в Европарламент

Facebook удалил почти 80 страниц и 230 аккаунтов, которые распространяли дезинформацию, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент.

Якобы фейковая информация распространялась в Германии, Британии, Франции, Италии и Испании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую неправительственную организацию Avaaz.

На удаленных аккаунтах и страницах, которые имели шесть млн подписчиков, публиковались новости о беспорядках мигрантов, что должно было вызвать поддержку европейцами политиков правого толка. В частности, было опубликовано видео, где итальянские мигранты разбили автомобиль полиции. Этот ролик набрал 10 млн просмотров.

Avaaz уведомила Facebook о наличии 500 таких аккаунтов, на которые были подписаны 32 млн человек. Отмечается, что за последние три месяца на этих страницах оставили 67 млн комментариев, отметок «нравится» и «поделиться с друзьями».

Ранее во вмешательстве в выборы Европарламента обвинили Россию.