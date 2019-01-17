Россию обвинили в желании создать хаос в Европарламенте

Россия попытается вмешаться в предстоящие выборы в Европарламент, чтобы обеспечить прохождение левых и ультраправых партий, заявила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере в интервью агентству LETA.

«Думаю, что такие попытки непременно будут. Не секрет, что цель России в том, чтобы создать известный хаос и разногласия между государствами», – цитирует интервью Delfi.

Она отметила, что не исключено появление фейковых новостей, муссирование разговоров о том, что Латвия – неудавшееся государство.

«Все это используется для того, чтобы представители левых и ультраправых партий прошли в Европарламент, и работа не была бы такой конструктивной, а больше было бы тайных интересов и склок», – считает она.

В декабре постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщал, что в Евросоюзе уже заранее обвинили Москву во вмешательстве в предстоящие выборы в Европарламент. Напомним, выборы состоятся в мае 2019 года.