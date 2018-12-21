Россию начали обвинять во вмешательстве в выборы-2019 в ЕП

В Евросоюзе (ЕС) уже заранее обвинили Москву во вмешательстве в предстоящие в 2019 году выборы в Европарламент, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Брюссель сообщил, что в ЕС «уже разворачивается другая кампания» – там «заранее говорят и пишут о неизбежном вмешательстве России в выборы в Европарламент», передает РИА «Новости».

«Учитывая, что осталось меньше полугода, есть дистанция для разбега. Это, в принципе, можно говорить, что мы привыкли, но привыкнуть к этому довольно сложно», – добавил он.

При этом в Европе процесс переосмысления тупикового курса ограничительных мер в отношении России идет активнее, чем раньше, хотя отношения Москвы и ЕС все еще находятся в ненормальном состоянии, а уходящий год «стал годом упущенных возможностей» в отношениях этих сторон.

Чижов напомнил, что «удалось сохранить определенные форматы отношений, в первую очередь, там, где на лицо есть взаимная потребность в поддержании контактов».

Тем не менее, надеяться на улучшение отношений можно.

Однако «желающих усилить санкционный прессинг на Россию» много. Например, президент Украины Петр Порошенко дал «удобный повод» для этого, «организовав провокацию в Керченском проливе».

«Однако этого не произошло, большинство воздержались от резких движений, и таким образом позиция ЕС в этом вопросе осталась неизменной», – сказал постпред.

Напомним, выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года.

Отметим, что Евросоюз счел контрпродуктивным введение санкций из-за инцидента в Керченском проливе, однако продлил прежние ограничения еще на полгода.