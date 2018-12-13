ЕС счел контрпродуктивным введение санкций из-за инцидента в Керченском проливе

Большинство входящих в Евросоюз государств считают контрпродуктивным введение санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил источник в структурах ЕС.

Источник РИА «Новости» сообщил, что большинство стран ЕС считают необходимым «добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе и европейских».

При этом в формулировку заключений саммита ЕС могут еще внести изменения, которые будут предусматривать не только оказание поддержки Украине в случае ухудшения ситуации. Так, в часть, где говорится о готовности ЕС «принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки в интересах пострадавших районов Украины» могут добавить «включая» после слов «принять меры».

Как заявил источник, «это в определенном смысле оставляет окно открытым».

Напомним, ЕС продлил санкции против России. При этом еще накануне сообщалось, что о новых санкциях речь не идет, хотя Киев и призывал к новым рестрикциям.