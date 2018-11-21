Киев предложил Европе «креативные» санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза несколько типов санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе; с соответствующим заявлением украинский политик выступил после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Климкин сказал, что «сознательно» не намерен раскрывать все озвученные варианты. «Начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции», – цитирует Климкина «Европейская правда».

Украинский министр добавил, ряд европейских политиков поддержали его предложения. Он также сообщил, что это решение требует «более детального обсуждения».

Позже глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отказалась дать прямую оценку заявлению Климкина. «Сама встреча с Климкиным – это политический жест с нашей стороны, это способ для нас подтвердить еще раз поддержку Украине и ее суверенитету», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Санкции для нас – это лишь часть давления, для нас большее значение даже имеет практическая поддержка Украине, мы знаем, что есть много нужд, в том числе в экономическом смысле, а также поддержка реформам», – добавила она.

В свою очередь, источник в структурах ЕС отметил, что из четырех названных Климкиным пунктов три уже и так реализуются. Это в том числе «дипломатические усилия по деэскалации ситуации», а также обсуждение конкретных мер поддержки восточных регионов. Действует и мониторинговая миссия на Украине.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался инцидент в Керченском проливе.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.