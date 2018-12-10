Путин и Меркель обсудили провокацию Украины в Черном море

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 10 декабря, провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался инцидент в Керченском проливе, затрагивалась тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ситуация в Сирии, сообщили в Кремле.

В сообщении на сайте Кремля уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей», – сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили урегулирование сирийского кризиса. Лидеры отметили приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию конституционного комитета.

Главы России и Германии обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности на фоне планов США выйти из ДРСМД.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».

Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.