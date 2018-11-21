ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России на следующие полгода, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

«Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против РФ с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений», – передает слова Туска РИА «Новости».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия выступит за продление санкций в отношении России из-за медленного прогресса по минским договоренностям.