Меркель раскрыла позицию Германии по продлению санкций против России

ФРГ выступит за продление санкций в отношении России из-за медленного прогресса по минским договоренностям, заявила канцлер Ангела Меркель.

«К сожалению, сейчас так... что минские договоренности не выполняются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени есть отступление назад, то есть, Германия будет также выступать за продление этих санкций (против России – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала канцлер на совместном с президентом Украины Петром Порошенко выступлении, передает РИА «Новости».

Она добавила, что санкционное давление против России могут снизить в случае прогресса по минским договоренностям.

Ранее германский историк Гетц Али заявлял, что Меркель во внешней политике придерживается двойных стандартов, в том числе, по отношению к России.