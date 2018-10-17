В Германии заявили о двойных стандартах Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и ее правительство придерживаются принципа двойных стандартов во внешней политике, считает немецкий историк Гетц Али.

«Двойные стандарты», по мнению Али, в частности, проявляются по отношению к террористам, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью историка в газете Berliner Zeitung.

Так, пишет он, когда сирийская армия пытается покончить с террористами ИГ*, в Берлине выступают против Асада. В то же время, когда террористы похищают 150 сирийских семей, пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайбер молчит.

Али считает, что Меркель не хочет признавать, что только поддерживает терроризм своим «преступным легкомыслием».

То же происходит и по отношению к России. Например, власти Германии жестко реагируют на сообщения о якобы преступлениях российских спецслужб в Европе и заводят разговор о санкциях. Но этого не произошло, когда Саудовскую Аравию начали подозревать в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.

«Когда речь идет о Саудовской Аравии, то правительство руководствуется лишь экономическими интересами», – отметил он.

В понедельник Германия досрочно освободила осужденного по делу о терактах 11 сентября в США Мунира аль-Мотасадека.

До этого главы МИД Великобритании, Франции и Германии призвали расследовать исчезновение журналиста Джамаля Хашукджи, который, по подозрению Турции, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Газета ВЗГЛЯД анализировала перспективы Меркель остаться у власти о конца года, учитывая результаты выборов в парламент Баварии.