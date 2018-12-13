ЕС собрался ограничиться порицанием России за события в Керченском проливе

Евросоюз, видимо, не собирается вводить против Москвы новые санкции в связи с задержанием в Керченском проливе украинских кораблей, которые нарушили российскую границу, сообщают информационные агентства.

В черновике документа, который ЕС собирается принять 13 декабря, говорится об «обеспокоенности эскалацией в Керченском проливе и Азовском море». Также в тексте содержится призыв отпустить украинских моряков и вернуть Украине корабли. Кроме того, ЕС призовет сохранить «беспрепятственный проход всех кораблей через Керченский пролив».

ЕС планирует заявить, что не существует «оправдания применению военной силы Россией», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Евросоюз хочет пообещать Киеву дальнейшую поддержку, но о новых санкциях в документе речь не идет, хотя ожидается, что ЕС продлит уже введенные.

При этом текст документа еще может быть изменен.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза несколько типов санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе.