Трамп обозначил срок заключения сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в полном торговом соглашении с Китаем, однако не нуждаются в его заключении до президентских выборов, которые пройдут осенью 2020 года.

«Мы стремимся к полному соглашению, я не стремлюсь к частичному соглашению», – сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Австралии Скоттом Моррисоном, передает ТАСС.

Однако на вопрос о планах заключить эту сделку до выборов Трамп ответил: «Нет, я не думаю, что она нужна мне до выборов».

Кроме того, американский президент отметил, что для заключения этого соглашения одной готовности Китая закупать в значительных объемах сельскохозяйственную продукцию США недостаточно. «Китай за последнюю неделю начал покупать сельскохозяйственную продукцию, если вы заметили. На самом деле очень большие закупки, но это не то, к чему мы стремимся, мы нацелены на большое соглашение», – добавил Трамп.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему США поставили торговую войну с Китаем на паузу.

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