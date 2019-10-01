Атмосферное давление в Москве достигло «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1954 года, показатель достиг «барического дна», сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас фактическое давление 730,6 мм рт. ст., это уже ниже, чем было в 1954 г. – 733 мм рт. ст. Это рекорд именно для 1 октября. Таким образом, мы оказались на рекордном «барическом дне», – цитирует специалиста АГН «Москва».

Ранее в «Гисметео» сообщили, что влажный атлантический воздух изменил характер погоды: в Москве потеплело до нормы, прошли небольшие дожди.