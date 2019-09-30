В «Гисметео» рассказали, что погода перестроилась на «западный перенос»

В минувшие выходные атмосфера перестроилась на западный перенос, сообщают специалисты «Гисметео». Синоптики отмечают, что влажный атлантический воздух изменил характер погоды: в Москве потеплело до нормы, прошли небольшие дожди.

«На этой неделе дыхание Атлантики станет главным погодообразующим фактором. Волны субтропического тепла, вовлеченные в циркуляцию смещающихся по северу активных циклонов, сделают погоду теплой и влажной. Среднесуточная температура на 4-6 градусов превысит норму. Ночи потеплеют до +6…+9, днем можно рассчитывать на +16…+19», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

«Обратной стороной медали теплой октябрьской аномалии станут дожди, сильный ветер и очень низкое атмосферное давление. Суммарно выпадет две трети месячной нормы осадков. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление упадет до 731 мм рт. ст.», – предупреждают синоптики.

«Кульминация мощного потепления придется на четверг, 3 октября, после чего резко похолодает до нормы. Следует отметить, что почти все влажные волны тепла в октябре связаны с выходом в средние широты бывших тропических ураганов Атлантики. Вливаясь в систему фронтальных циклонов, они приносят в Европу волны посттропического тепла. По этой самой причине вчера, в воскресенье, 29 сентября, в Лондоне было +20! При этом было влажно и ветрено: выпало 8 мм осадков, порывы ветра достигали 16 м/с», – говорится в сообщении.