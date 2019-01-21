Извержение вулкана произошло на Камчатке

На Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный, шлейф пепла дошел до Магадана, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану присвоен наивысший по опасности код активности – красный, передает ТАСС.

Извержение началось в 4.10 по местному времени (19.10 мск), выбросы достигали 10 км в высоту над уровнем моря.

Глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии Ольга Гирина сообщила, что вулкан «больше года находился в состоянии относительного покоя», передает РИА «Новости».