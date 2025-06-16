  • Новость часаSNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
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    Медлительность оставила Польшу без подлодок
    Российским туристам объяснили способ добраться домой из Израиля
    Нетаньяху намекнул на устранение верховного лидера Ирана
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    СВР рассказала о распределении ролей Лондона и Киева в терактах на территории РФ
    Постпред Ирана признал бессмысленность обязательств по ДНЯО
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    0 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    16 июня 2025, 21:48 • Новости дня

    В Москве задержали мужчину за попытку поджечь призывной пункт

    Росгвардия задержала 18-летнего поджигателя призывного пункта в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы задержан молодой человек, которого подозревают в попытке поджога здания военного комиссариата.

    По данным пресс-службы главного управления Росгвардии по столице, сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается: «Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося совершить поджог призывного пункта в центре столицы».

    Подробности происшествия и мотивы задержанного не разглашаются.

    Ранее пытавшегося поджечь военкомат в Тюмени школьника отправили на лечение, а в Москве мужчине назначили принудительное лечение за попытку поджечь здание военкомата.

    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

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    16 июня 2025, 08:22 • Новости дня
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Фронт ВСУ на участке шириной около 40 км «обвалился», российские войска продвинулись вперед на всем этом протяжении, заявил замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».

    «Лек» заявил, что на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка фронт украинских войск шириной около 40 километров на Донецком направлении «обвалился», российские военные продвинулись по всей линии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что продвижение происходит от Малиновки на север, и выразил надежду на скорое освобождение Краматорска. По его словам, в освобождении Малиновки участвовали как мотогруппы, так и группа на гусеничной технике.

    Замкомандира роты сообщил, что украинское подкрепление состояло из пеших групп по пять-шесть человек, а заход российских военных был осуществлен «агрессивно и неожиданно для противника». После вклинивания штурмовики передвигались по лесополосе от дома к дому, продвигаясь на 10-20 метров.

    Минобороны России сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вооруженные силы России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 12:13 • Новости дня
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса

    Bloomberg: В Персидском заливе произошел массовый сбой в навигации судов

    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, сообщает Bloomberg.

    Свыше 900 судов столкнулись с нарушением работы навигационных сигналов в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Суда, включая танкеры, грузовые и рыболовные корабли, начали показывать ненормальные маршруты – прямые линии, зигзаги на воде и даже появление на суше, передает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что фиксируется «экстремальное глушение» сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. При этом JMIC отметил, что признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива не выявлено. Пролив остается ключевым маршрутом для мировой нефтеторговли, через него проходит более четверти всех поставок нефти.

    Из-за глушения судовладельцам приходится полагаться на радары и компасы, что повышает риск столкновений.

    Некоторые танкеры, включая Front Tyne от Frontline Ltd. и Elandra Willow компании Vitol Group, зафиксировали аномальные перемещения сигналов, которые появляются в неожиданных местах между Ираном, заливом и берегом Саудовской Аравии. Владельцы судов не прокомментировали ситуацию.

    Брокеры сообщили, что часть судовладельцев приостановила заходы в Персидский залив. Ставки на перевозку нефти по маршруту Ближний Восток – Азия на июль выросли примерно на 12%. Аналитики сомневаются, что Иран пойдет на полную блокаду пролива, поскольку сам зависит от нефтяного экспорта.

    Ранее власти Ирана предупредили Британию, США и Францию о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    СМИ сообщали, что Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, что может отразиться на мировом рынке нефти.

    Сенатор Алексей Пушков ранее прогнозировал повышение стоимости нефти до 130 долларов за баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    Советский актер Вячеслав Богачев найден мертвым в квартире в Москве
    Советский актер Вячеслав Богачев найден мертвым в квартире в Москве
    @ К/ст им. Довженко по заказу Гостелерадио СССР

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни, его тело обнаружили в квартире на Бакунинской улице в Москве.

    Тело советского и российского актера и сценариста Вячеслава Богачева было найдено накануне в квартире на Бакунинской улице в Москве, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Сообщается, что Вячеслав Богачев в последние годы тяжело болел.

    Вячеслав Богачев родился в 1948 году, окончил Школу-студию МХАТ под руководством Виктора Монюкова, снимался в фильмах и сериалах, среди которых «Пир во время чумы», «Васса», «Живая мишень», «В круге первом», «Темные аллеи», «Я тебя помню», «Романовы: Венценосная семья».

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    16 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, боеголовки гиперзвуковых ракет смогли легко преодолеть израильскую систему противоракетной обороны и поразили намеченные цели. Отмечается, что Тегеран, вероятнее всего, собирается увеличить число ударов гиперзвуковыми ракетами по территории Израиля в дальнейшем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил о сбитом израильском MQ-9 Reaper у границы с Ираком.

    До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. Иран также сообщил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35.

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    16 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «бросили» Украину, при этом они были ее самым богатым и могущественным союзником, пишет британская газета Telegraph.

    Как отмечает Telegraph, ряд программ «эпохи Байдена» остаются «в стадии разработки», передает РИА «Новости».

    «Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», – пишет издание.

    Telegraph отмечает, что теперь перед киевским режимом стоит выбор из трех стратегий. Первый вариант – поддержка от европейских стран. Второй – попытаться договориться с Вашингтоном о новой оружейной сделке. Третий вариант, по мнению издания, – развивать собственное производство оружия и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии по конфликту на Украине.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что военная помощь США исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

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    16 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    @ t.me/presstv

    Tекст: Ольга Иванова

    В провинции Лурестан на западе Ирана задержаны два грузовых автомобиля, перевозившие израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

    Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами, сообщает телеканал Press TV, передает ТАСС. По данным телеканала, машины остановили в провинции Лурестан на западе страны.

    В сообщении отмечается, что перевозкой опасного груза занимались агенты израильской разведывательной службы «Моссад». Уточняется, что грузовики были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в регионе.

    Телеканал добавил, что подробности о количестве обнаруженных дронов и специфике взрывчатых веществ пока не раскрываются.

    Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.

    1 июня произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры. Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

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    16 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    СВР рассказала о распределении ролей Лондона и Киева в терактах на территории РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    Служба внешней разведки сообщила о причастности британских спецслужб к подготовке диверсий на железнодорожной инфраструктуре и аэродромах России.

    Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, при проведении диверсий, британская сторона взяла на себя разработку и оперативное обеспечение, а непосредственными исполнителями стали сотрудники спецслужб Украины и их агентура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области во время работ по разминированию обнаружены многочисленные мины, растяжки и ловушки, оставленные бойцами ВСУ во время бегства.

    Напомним, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива. Несколькими часами ранее в Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста.


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    16 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    @ rafael.co.il

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ракетные комплексы Spike, обнаруженные в Иране, оказались доработанными для дистанционного управления через интернет и атак на системы ПВО Тегарана.

    В Иране найдены израильские ракетные комплексы Spike, передает РИА «Новости». По информации издания Nour News, эти комплексы были модернизированы для борьбы с иранскими средствами противовоздушной обороны. В сообщении отмечается, что комплексы получили усовершенствованную автоматику и могли управляться через интернет, что позволяло использовать их дистанционно против систем ПВО.

    Детали о количестве обнаруженных комплексов и месте их размещения пока не раскрываются.

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана и значительное количество иранских политиков и военных. Агентство Mehr опубликовало первые фотографии сбитого иранскими средствами ПВО истребителя F-35 ВВС Израиля.

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    16 июня 2025, 01:22 • Новости дня
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утвержденный парламентом Ирана договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией передан президенту исламской республики Масуду Пезешкиану, сообщило посольство Ирана в России.

    В сообщении посольства говорится, что в соответствии со 123-й статьей Конституции Ирана председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф направил договор Пезешкиану, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами в январе. В апреле Путин одобрил закон о ратификации этого договора.

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая весной в Госдуме,  сообщил, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    В тексте договора, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права».

    В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. 

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    16 июня 2025, 10:31 • Новости дня
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой, произведенная китайской компанией Pop Mart, стремительно завоевала популярность среди молодежи по всему миру, вызвав ажиотаж и драки в магазинах Британии, пишет The New York Times.

    Плюшевая игрушка Лабубу стала новым символом китайской поп-культуры, передает The New York Times. За последние месяцы Лабубу появилась у таких знаменитостей, как Рианна и Дэвид Бекхэм, а в Британии из-за игрушки даже возникали драки между покупателями. В Лос-Анджелесе фанаты устраивали ночные дежурства в магазинах в ожидании поступления фигурки. Поездки в Китай все чаще планируют, чтобы приобрести редкую игрушку.

    Стоимость Лабубу на вторичном рынке достигает сотен долларов, тогда как изначально она стоила около 30 долларов.

    Китайские СМИ называют игрушку важным достижением страны в продвижении собственной поп-культуры за рубежом. Популярность Лабубу сопровождается ростом интереса к другим китайским товарам: видеоиграм, электромобилям BYD и технологиям, включая искусственный интеллект DeepSeek.

    Опросы показывают улучшение отношения к Китаю во многих странах, в том числе среди молодежи США. Исследование Morning Consult отмечает, что впервые глобальный имидж Китая опередил американский, причем это связано не только с популярностью китайских товаров, но и с падением симпатий к США. Эксперты считают, что успехи китайской поп-культуры за рубежом связаны с гибкостью молодых предпринимателей, а не только с государственной политикой.

    Внутри Китая Лабубу уже стал культовой вещью, а случаи контрабанды игрушек из-за рубежа участились. В то же время часть поклонников Лабубу за границей не всегда связывает игрушку с Китаем или даже не догадывается о ее происхождении.

    Издание отмечает что китайские бренды продолжают сотрудничество с мировыми гигантами, в том числе с Disney и Marvel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали заявку на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров.

    Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Иркутска россиянина с 282 упаковками игрушек Labubu, прибывшими из Пекина.

    Между тем в Госдуме призвали не принимать поспешных решений по запрету игрушек Labubu.

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    16 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Сети потребовали от Пугачевой высказаться о конфликте Израиля и Ирана
    В Сети потребовали от Пугачевой высказаться о конфликте Израиля и Ирана
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В социальных сетях под постами певицы Аллы Пугачевой появились многочисленные вопросы пользователей о ее отношении к обострению между Ираном и Израилем.

    Массовые вопросы о конфликте между Израилем и Ираном начали появляться в комментариях к публикациям певицы Аллы Пугачевой. Пользователи интересовались мнением артистки о действиях Израиля, а также спрашивали, считает ли она его страной-агрессором. Одна из цитат звучала так: «Алла Борисовна, что вы можете сказать о действиях Израиля в отношении Ирана? Можно ли считать Израиль страной-агрессором?», передает РИА «Новости».

    Другие комментаторы спрашивали, собирается ли певица сменить страну проживания или переехать в связи с развитием ситуации. В комментариях также напомнили о муже Пугачевой Максиме Галкине (признан в России иноагентом), который отключил возможность оставлять отзывы под своими постами. Некоторые пользователи выразили недоумение по поводу отсутствия реакции Пугачевой на события, связанные с атакой Израиля на Иран.

    «Алла, скажи Максиму, чтобы открыл комментарии. Его фанаты хотят спросить у него, как живется в стране, которая не воюет со своими соседями», – написал один из комментаторов.

    «Прошло уже больше 12 часов, но почему нет поста с осуждением Израиля, который напал на Иран?» – задал вопрос другой пользователь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Алла Пугачева пренебрегла народной любовью и призвала рассматривать ее поступок как урок для всех.

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    16 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана

    Эксперт: Война Израиля и Ирана может спровоцировать глобальный энергетический кризис

    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Котировки нефти толкают вверх несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти. Второй – потенциальное перекрытие Ормузского пролива. В случае реализации последнего сценария цены на сырье уйдут далеко за 100 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана.

    «Мировые рынки отреагировали ростом на эскалацию между Ираном и Израилем. Так, например, в первый день обмена ударами цены на нефть выросли на десять долларов за баррель», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, котировки вверх толкают несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти.

    «В 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Исламской республики и ввели жесткие санкции против Тегерана. Тогда среди мер был и запрет третьим странам покупать иранское сырье. После этого объем экспорта существенно снизился. Но со временем Китай стал игнорировать американские рестрикции и закупать энергоресурсы. К настоящему моменту Иран достиг почти досанкционных показателей», – напомнил аналитик.

    По оценкам эксперта, страна добывает порядка четырех млн баррелей в сутки, а экспортирует – примерно 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. «До сих пор целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты. Постепенно атаки расширяются и на промышленные предприятия. Если еврейское государство начнет бить по нефтяной инфраструктуре Ирана, то это приведет к сокращению экспорта», – рассуждает Юшков.

    Такое развитие события окажет ощутимое влияние на мировые рынки. Цена на нефть может вырасти до 80–90 долларов за баррель, считает эксперт. «Если же Тегеран полностью остановит поставки нефти третьим странам, то мы можем увидеть и 90-100 долларов за баррель. Развитие событий по такому сценарию вполне возможно. Опасения уже сейчас толкают котировки вверх», – пояснил он.

    Второй фактор, который влияет на цены на энергоресурсы – это возможное перекрытие Ормузского пролива, продолжил собеседник. По мнению Юшкова, такой вариант менее вероятен, ведь тогда и сам Тегеран не сможет экспортировать нефть. «Блокада пролива станет крайней мерой иранских властей. На такой шаг они пойдут, если Исламской республике будет грозить экзистенциальная угроза», – полагает спикер.

    «Через Ормузский пролив проходит примерно 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% – СПГ. В случае его перекрытия Ираном цены на черное золото уйдут далеко за 100 долларов за баррель, а на сжиженный природный газ начнут измеряться по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. То есть внутри Персидского залива окажется заперта нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, а также СПГ из Катара. Начнется глобальный энергетический кризис», – прогнозирует экономист.

    В то же время блокада пролива приведет и к другим последствиям. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить другие крупные игроки, например, Штаты и Евросоюз. «Их целью станет – разблокировать Ормузский пролив. Иранские власти не смогут долго сопротивляться», – уточнил специалист.

    «Для России радикальный сценарий с блокадой также невыгоден. Он может привести к смене режима в Иране, а Тегеран – наш стратегический партнер. Москву скорее устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США от Украины», – заключил Юшков.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР сообщил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    В связи с обострением инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

    По информации издания, в минувшие выходные навигационные сигналы более чем с 900 судов в Ормузском проливе и Персидском заливе были нарушены. Это привело к путанице в судоходном узле, говорится в другом материале Bloomberg. Аналитики указывают на повышение вероятности столкновений судов.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    16 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В одном из сценариев планируется инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    По словам представителей СВР, «торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам». Предполагается, что часть из них будет взорвана на безопасном расстоянии от американского военного корабля, а одна останется в целости и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.

    В СВР подчеркнули, что Киев для Лондона стал «идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов» и с энтузиазмом выполняет поручения. «Однако все тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами», – отметили в ведомстве.

    По данным службы, цель готовящихся диверсий – добиться эскалации конфликта на Украине, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить американские власти в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    Кроме того, согласно информации СВР, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны получили задачу активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций совместно с европейскими спецслужбами.

    «По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», – говорится в сообщении.

    В апреле директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

    В мае российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров. Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым.

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    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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