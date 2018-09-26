Макрон заявил о применении ИГ химоружия в Сирии и Ираке

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о применении боевиками «Исламского государства*» в ходе боевых действий химического оружия на территориях Сирии и Ирака.

Об этом в среду сообщил ТАСС.

«ИГ* использовало такие виды вооружения в Сирии и Ираке», – сказал Макрон во время выступления на заседании Совета безопасности ООН, подразумевая атаки с применением химоружия.

Ранее российский политолог Наталия Нарочницкая рассказала, что сделка с президентом России Владимиром Путиным по Сирии могла бы открыть для Макрона большие перспективы.

Сам же Макрон оценил механизм координации между Францией и Россией по Сирии, который принес в конце августа первые результаты.