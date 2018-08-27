Макрон оценил действие механизма координации между Россией и Францией по Сирии

Механизм координации между Францией и Россией, созданный для урегулирования ситуации в Сирии, дал первые результаты, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Механизм координации, созданный вместе с Россией на встрече в Санкт-Петербурге, уже дал первые результаты, в том числе в гуманитарном плане», - сказал Макрон, передает ТАСС.

Он уточнил, что целью механизма является проведение совместно с неправительственными организациями операций в поддержку гражданского населения в Сирии.

Тем временем Минобороны сообщило, что запрещенная в России террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра» собирается провести очередную инсценировку «применения химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан САР, а помощь в организации провокации оказывают британские спецслужбы.