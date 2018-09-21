Избирком объяснил отмену итогов выборов главы Приморья

В избирательной комиссии Приморья заявили, что решение отменить итоги второго тура выборов губернатора объясняется отменой результатов на 13 участках в Советском районе Владивостока и нарушениями законодательства, влияющими на результаты волеизъявления избирателей.

Соответствующая информация была опубликована на сайте избиркома.

Отмечается, что разница в количестве голосов избирателей, полученных кандидатами, составила 7 тыс. 650. При этом на ряде территорий итоги признали недействительными.

В решении указывается, что так как количество избирателей на участках», итоги голосования на которых «не могут быть учтены избирательной комиссией Приморского края», значительно превышает «разницу в количестве голосов избирателей, полученных кандидатами, включенными в избирательный бюллетень при проведении повторного голосования, (...) результат волеизъявления таких избирателей, будучи опороченным названным выше решением территориальной избирательной комиссией Советского района (...) повлиял на результаты повторного голосования на досрочных выборах губернатора Приморского края».

Кроме того, комиссия получила множество жалоб на нарушения избирательного законодательства.

Таким образом, «при установлении итогов повторного голосования (...) были допущены нарушения законодательства» России о выборах, «которые также не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей».

Напомним, результаты выборов губернатора в Приморье были объявлены недействительными.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, опередив кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о предполагаемом подвозе и подкупе в пользу Ищенко. В четверг сообщалось также, что на нескольких участках были зафиксированы аномально высокие результаты в пользу коммуниста.

Новые выборы в Приморье должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что компартия будет участвовать в новом голосовании.