КПРФ примет участие в новых выборах в Приморье

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что компартия будет принимать участие в новых выборах в Приморье в случае их проведения, однако, требуется сначала разобраться с итогами второго тура.

«Мы будем участвовать в выборах, у нас сильный кандидат, хорошая команда», – сказал Зюганов, комментируя рекомендацию ЦИК крайизбиркому отменить итоги второго тура выборов губернатора Приморского края, передает «Интерфакс».

По его словам, прежде всего, необходимо еще разобраться с результатами прошедшего 16 сентября второго тура.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными.