Результаты выборов в Приморье объявлены недействительными

Краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в Приморье.

Решение было принято 12 голосами «за», передает ТАСС. «Против» проголосовал один член комиссии.

Председатель краевого избиркома Татьяна Гладких заявила, что решение приняли из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан «на фоне поступивших сведений о нарушениях законодательства и с учетом минимального разрыва голосов, поданных за двух кандидатов».

В этой ситуации исключается и повторный подсчет голосов избирателей.

Отмечается, что Андрей Тарасенко продолжит выполнять обязанности губернатора Приморья до новых выборов.

В свою очередь кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что намерен оспаривать в суде решение избиркома об отмене результатов голосования.

Представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сиябшах Шапиев заявил, что заксобрание Приморья должно назначить дату новых выборов губернатора региона. Их необходимо провести в течение трех месяцев, передает РИА «Новости».

Тем временем сотрудники главка Следственного комитета (СК) по Приморскому краю начали проверки по фактам нарушений на выборах губернатора.

Представитель ведомства заявил, что в случая выявления признаков преступлений «будут возбуждены уголовные дела». На данный момент дела не заведены, «проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений».

В среду ЦИК порекомендовал избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требования ведомства.

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил, что примет в них участие.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что компартия примет участие в новом голосовании.

До этого после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов впереди оказался Тарасенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу кандидата Ищенко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему в Приморье отменили результаты голосования, а также почему Тарасенко не нужно идти на новые выборы.