В большинстве жалоб в Приморье коммунистов обвиняют в подкупе избирателей

Большая часть из полученных избирательной комиссией Приморья жалоб и обращений касаются действий сторонников кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко. Судя по реестру жалоб и обращений, речь идет об обвинениях в подвозе и подкупе избирателей. Кроме того, на нескольких участках зафиксированы аномально высокие результаты в пользу коммуниста.

Из реестра жалоб, поступивших на кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко, следует, что чаще всего его обвиняли в использовании такого приема, как подкуп избирателей. В частности, подобные жалобы поступили с избирательных участков 556/509, 513, 514, 515, из Октябрьского и Лазовского районов.

Кроме того, отмечается, что член УИК № 1912 в Находке с правом решающего голоса призывала голосовать за Ищенко при выдаче бюллетеней, также она мешала действиям комиссии при подсчете голосов. В той же Находке, как сообщаестя, на УИК № 1955 группа лиц во главе с представителем местного отделения КПРФ препятствовала «работе членов УИК для сдачи протоколов ГАС Выборы».

Зафиксировано несколько жалоб на подвоз избирателей, в частности, в Арсеньеве, Дальнегорске, Тернейском районе.

Помимо этого на нескольких участках был зафиксирован аномально высокий процент голосов в поддержку Ищенко. В частности, сразу на семи участках коммунист набрал 100% голосов (участки №: 5830, 5831, 5832, 5861, 5864, 5934, 5940). Результат в более 90% был на избирательном участке № 5838. Результат Ищенко в более 85% был зафиксирован на участках №: 5804, 5806, 5836, 5851, 5854, 7143 и 7157.

В том, что лояльность приморских избирателейк кандидату от КПРФ могла покупаться, ранее в четверг писал «Ридус». В частности, на это указывают публикации в социальных сетях. По словам пользователей, представители «красного» кандидата предлагали в обмен на голос за Ищенко билеты на спортивные состязания и на концерты популярных российских артистов.

Политолог Павел Данилин отметил, что большинство жалоб были на злоупотребления со стороны кандидата от КПРФ. Его представители, как считает Данилин, могли пытаться подкупить избирателей и завозить автобусами своих сторонников на избирательные участки.

В четверг результаты выборов губернатора в Приморье были объявлены недействительными. После обработки 100% бюллетеней во втором туре впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Он опередил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о предполагаемом подвозе и подкупе в пользу Ищенко.

По закону, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что компартия будет участвовать в новом голосовании.