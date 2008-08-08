УПЦ МП назвала томос ограничением свободы

Украинская православная церковь Московского патриархата обладает всеми атрибутами независимости, необходимыми для служения Богу и народу, заявил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«У нас есть свой Синод, независимый ни от кого. У нас есть Архиерейский Собор, независимый ни от кого. Решения нашего Собора независимы – никто не имеет права наложить на них вето. У нас есть церковный суд, который является конечной инстанцией. У нас все есть свое: у нас экономическая, административная независимость», – приводит его слова православный журнал «Фома». Заявление митрополита прозвучало в эфире телевизионной программы «Утро на Интере».

Священнослужитель подчеркнул, что томос станет ограничением свободы, которой сейчас обладает УПЦ. «У нас есть независимость, самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, необходимые для церковного успешного духовного служения людям», – подчеркнул митрополит.

Он добавил, что сейчас Украинскую православную церковь пытаются превратить в политическую партию. «Чтобы не Христос нами руководил, а кто-то из политиков», – сказал митрополит.

Ранее в пятницу сообщалось, что Русская православная церковь предложила собрать Всеправославный собор по ситуации с возможным предоставлением автокефалии УПЦ Киевского патриархата.

На ваш взгляд Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине? Разразится религиозная война

Будут акции протеста, но без столкновений

Украинские православные мирно примут происходящее

Никакой автокефалии не будет



В этот же день стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея.

Напомним, несмотря на протесты, Константинополь сообщил о начале создания «независимой церкви» на Украине.