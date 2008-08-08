РПЦ решила созвать всеправославный собор по вопросу автокефалии

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь предложила собрать всеправославный собор по ситуации с возможным предоставлением автокефалии УПЦ Киевского патриархата.

«Мы также обратились в своем заявлении к предстоятелям, главам поместных православных церквей с призывом инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине», – сказал Иларион, передает ТАСС.

14 сентября в резиденции патриарха в Даниловом монастыре прошло внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви. Патриарх Кирилл сравнил действия Константинополя в отношении Украины со смутой 1920-х годов. Затем митрополит Иларион сообщил, что синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ.