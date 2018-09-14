Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 2 копейки, составив 68,23 рубля, курс евро вырос на 4 копейки – до 79,82 рубля.

Стоимость нефти выросла до 78,32 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».