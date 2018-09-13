Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 38 копеек – до 68,65 рубля, курс евро снизился на 43 копейки – до 79,8 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался до 79,42 доллара за баррель, передает РИА «Новости».