Взрыв прогремел в военном гарнизоне на западе Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет иранское агентство Mehr, взрыв произошел в военном гарнизоне, расположенном в провинции Керманшах на западе Ирана. Уточняется, что речь идет о гарнизоне имама Хусейна, передает РИА «Новости».

По информации СМИ, перед инцидентом свидетели заметили несколько столбов черного дыма, поднимавшихся в небо, однако, как отмечает агентство, это было зафиксировано до самого взрыва на территории гарнизона.

Ранее сообщалось, что в результате удара Израиля по городу Асадабад на западе Ирана погибли пять человек, еще семь получили ранения.

Напомним, взрывы прогремели в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе на западе и северо-западе Ирана. Израиль заявил о ликвидации девяти иранских физиков-ядерщиков.