Один из руководителей «Джейш аль-Ислам» оказался шпионом Дамаска

Соратник Захрана Аллуша, один из руководителей «Джейш аль-Ислам» Халил Боур оказался агентом сирийской армии и уже вернулся в Дамаск.

Источники сирийской армии заявили, что Боур вернулся в сирийскую армию и был представлен в государственным наградам, сообщает Telegram-канал WarJournal.

29 мая также сообщалось, что командир службы безопасности группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» Абу Хадиджа аль-Фуртаи оказался шпионом сирийской армии.