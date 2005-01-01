Командир службы безопасности сирийских боевиков оказался агентом Дамаска

По данным сирийских проправительственных источников, командир службы безопасности группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» Абу Хадиджа аль-Фуртаи оказался шпионом сирийской армии.

Во вторник он вернулся на территорию, подконтрольную Дамаску, сообщает WarJournal.

Ранее также сообщалось, что в Дамаск вернулся один из самых значимых «полевых командиров» группировки «Джейш аль-Наср», который также был шпионом сирийской армии.