В Госдуме ответили на заявление Ницой о «краже» названия «Русь» у Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал заявление писательницы Ларисы Ницой о том, что россиян следует называть «московитами», так как название «Русь» якобы украдено у Украины.

«Вообще-то Киевская Русь. Все [пространство России и Украины] было Киевской Русью», – сказал РИА «Новости» парламентарий.

«Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше», – добавил он.

Ранее Лариса Ницой заявила, что россиян правильнее называть «московитами», а Россию – «Московией». По ее словам, название «Русь» было якобы «украдено» у украинцев.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев выразил сожаление исторической и нравственной неграмотностью многих современных украинских деятелей. Он подчеркнул, что утверждения о «краже» названия «Русь» у Украины «взято из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов», призванных оскорбить Россию и ее граждан, а также обмануть украинский народ.

Лариса Ницой известна своими скандальными высказываниями о русском и украинском языках. В начале июня она устроила истерику из-за того, что сотрудники СБУ разговаривают на русском языке. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что русофобское безумие Ницой резонирует с государственной политикой Украины.