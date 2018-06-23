Историк оценил требование украинской писательницы переименовать Россию

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев, комментируя заявления писательницы Ларисы Ницой, выразил сожаление исторической и нравственной неграмотностью многих современных украинских деятелей.

«Эта писательница говорит откровенную чушь, взятую из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов, направленных на то, чтобы, с одной стороны, оскорбить Россию и русских людей, а с другой стороны, обмануть собственный, украинский народ», – сказал историк в комментарии RT.

Перевезенцев отметил, что Ницой известна на родине своей агрессивной антироссийской риторикой, и признался, что ее заявления трудно воспринимать всерьез.

Историк добавил, что заявления писательницы не имеют никакого отношения к действительности. «Термин «Россия» появляется уже на рубеже XV-XVI веков как самоназвание нашей страны», – сказал он, пояснив, что до этого государство с центром в Москве называлось и Московским княжеством, и Русью.

«Вообще вся территория северо-востока, которая стала основой будущего российского и нынешнего нашего государства, тоже называлась Русью», – отметил он.

Перевезенцев отметил, что, судя по всему, Ницой это не известно, хотя об этом свидетельствуют многие источники.

«И кстати, государь Иван IV, известный нам под именем Ивана Грозного, именовался царем всея Руси, как и его дед, Иван III, именовался государем всея Руси», – подчеркнул эксперт.

Ранее Лариса Ницой заявила, что россиян правильнее называть «московитами», а Россию – «Московией». По ее словам, название «Русь» было якобы «украдено» у украинцев.

Лариса Ницой известна своими скандальными высказываниями о русском и украинском языках. В начале июня она устроила истерику из-за того, что сотрудники СБУ разговаривают на русском языке. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что русофобское безумие Ницой резонирует с государственной политикой Украины.