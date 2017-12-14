Украина поменяла систему классификации кораблей

ВМС Украины перешли на классификацию кораблей, которая широко используется странами НАТО, заметили блогеры.

«Такой вывод можно сделать из обновленных бортовых номеров кораблей и катеров ВМС, которые, в частности, можно было увидеть 29 апреля, во время торжеств по случаю 100-летия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости», – пишет блогер Диана Михайлова в LiveJournal.

Среди кораблей ВМС Украины, замеченных в Одессе с новыми номерами, блогер назвала морское водолазное судно «Почаев» – А701 (ранее U701), учебные катера «Чигирин», «Смела», «Новая Каховка» – А540, А541 и А542. Префиксом А (Auxiliary Vessels) обозначаются вспомогательные суда.

Другие корабли украинского флота имеют бортовые номера типа P170, P175 – Р179. Это артиллерийский катер «Скадовск», малые бронекатера проекта 58155 «Бердянск», «Вышгород», «Лубны», «Кременчуг» и «Никополь». Все эти суда сохранили цифровые обозначения от старых номеров, изменив только префикс на P (Patrol – патрульные).

Согласно такой классификации, каждое судно получает уникальный номер вымпела. Систему ввели в ВМС Великобритании еще перед Первой мировой войной. Впоследствии нумерацию стандартизировали для НАТО.

Номер состоит из буквенной и цифровой части. Префикс указывает на класс корабля, например F (Frigates) – фрегаты. Каждой стране, присоединившейся к системе, выделяются свои интервалы номеров.

Ранее новый госсекретарь США Майк Помпео высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.