Новый госсекретарь США высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Для того, чтобы попасть в НАТО, Украине нужно проделать большую работу, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Сегодня была дискуссия о потенциальной возможности вступления Украины. Я могу сказать, что предстоит сделать много работы на пути к этому. Я думаю, большая группа [стран НАТО] надеется, что украинцы начнут предпринимать действия, которые могут поставить их на место, где они могут действительно стать страной, стремящейся к вступлению в НАТО», – заявил Помпео, передает ТАСС.

Помпео был утвержден на пост госсекретаря США в четверг.

На прошлой неделе постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заметил, что Украине предстоит пройти долгий путь, чтобы стать членом Североатлантического альянса.

Между тем Будапешт в марте заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение заседания комиссии Украина – НАТО, пока Киев не изменит принятый в 2017 году закон об образовании.