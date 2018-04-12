США предупредили Украину о долгом пути к НАТО

Украине предстоит пройти долгий путь, чтобы стать членом Североатлантического альянса, заявила постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить», – сказала она на Киевском форуме безопасности.

«Мы рассматриваем разные варианты, но дорога в НАТО – это долгий путь для многих стран. Ничего не происходит моментально», – приводит ее слова РИА «Новости».

Хатчисон приветствовала решение украинского президента Петра Порошенко одобрить очередную годовую национальную программу по подготовке к вступлению в НАТО.

Она также отметила, что осознает возможность протестов со стороны России в случае дальнейшего сближения и вступления Украины в НАТО. «Реакция не будет хорошей», – сказала Хатчисон. «Будет ли Россия реагировать на это? Конечно. На каждом заседании Совета Россия – НАТО тема Украины стоит на первом месте», – добавила американский постпред.