Помпео утвержден на посту госсекретаря США

Сенат США утвердил на посту госсекретаря экс-директора ЦРУ Майка Помпео.

За Помпео проголосовали большинство из 100 сенаторов. При этом ранее его с трудом одобрил комитет сената по иностранным делам – с перевесом всего в два голоса. Против назначения выступали демократы. Причем первое голосование в комитете завершилось «ничьей» - 10 голосов против 10, но со второй попытки за Помпео проголосовали 11 из 20 присутствовавших членов комитета, передает РИА «Новости».

Чтобы приступить к своим обязанностям Помпео осталось только принять присягу.

В середине марта Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, выдвинув на его место Майка Помпео. Врио госсекретаря США стал Джон Салливан.