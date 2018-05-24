Зарубежные СМИ уделили особое внимание «жесткой» критике Кремля убитым в Киеве Бабченко

Сообщения зарубежных СМИ об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко сопровождаются однозначным увязыванием трагедии с его «антикремлевской» позицией.

«Известный российский журналист и громкий критик президента Владимира Путина убит в Киеве», – сообщила о гибели Бабченко Al Jazeera. Полиция, расследующая убийство, заявляет, что преступление связано с его профессиональной деятельностью, подчеркнул портал.

Издание напомнило, как Бабченко, будучи одним из самых известных военных корреспондентов в России, покинул свою страну в феврале 2017 года, заявив, что ему угрожают. Кроме того, он опасался, что его могут посадить в России в тюрьму, добавило издание.

Некоторые статьи Бабченко «возмущали россиян», – указало издание. Так, он высказался, что не сожалеет о гибели летевшего в Сирию Ту-154 над Черным морем, когда погибли музыканты ансамбля Александрова, правозащитники и военные. «Пропутинские политики его осудили, а некоторые призвали лишить Бабченко его российского гражданства», – указало издание.

Украинские «ультранационалистские» СМИ ставили Бабченко на 10-е место в рейтинге «Топ-100 русофобов», пишет Al Jazeera.

Al Jazeera признала, что Россия в числе первых раскритиковала Украину за «якобы неспособность» защитить журналистов. Портал напомнил о гибели в Киеве еще одного журналиста Павла Шеремета, дружившего с убитым в Москве оппозиционером Борисом Немцовым.

О том, что гибель «российского журналиста, жестко критикующего Кремль», связана с его профессиональной деятельностью, – написала и газета The New York Times. Бабченко «яростно осуждал политику Кремля за «аннексию» Крыма, поддержку «сепаратистов» на востоке Украины и российскую кампанию в Сирии», – подчеркнуло издание.

Напомним, Аркадий Бабченко вышел вечером во вторник из дома за хлебом, и по возвращении домой, был застрелен на лестничной площадке. Раненого журналиста нашла жена, которая вызвала скорую. Бабченко скончался по дороге в больницу. 29 мая он считал своим «вторым днем рождения», когда его не посадили на вертолет, потерпевший через несколько часов крушение.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства. Ранее МИД России раскритиковал «киевский режим» за безнаказанность убийц журналистов. Глава Совета по правам человека России Михаил Федотов назвал убийство Бабченко провокацией. «Мы будем требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления», – подчеркнул он.

По неподтвержденным сообщениям в телеграм-каналах, убийство может быть связано с другом Бабченко – российским блогером Александром Тверским.