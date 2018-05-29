Ученые доказали бесполезность витаминных добавок

Большинство известных витаминных добавок никак не влияют на здоровье, говорится в исследовании канадских медиков из университета Торонто.

Как пишет Science Daily, ученые проанализировали рандомизированные контрольные исследования, опубликованные с 2012-го по 2017 год, передает РИА «Новости». В результате выяснилось, что кальций, витамины С и D, которые являются одними из самых популярных пищевых добавок, не оказывают никакого эффекта на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем, выяснилось, что фолиевая кислота и витамин B в сочетании с этим веществом действительно могут уменьшать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

«Здоровая диета – лучший способ получить достаточный объем витаминов и минералов. До сих пор никакие исследования по добавкам не показали, что есть что-то лучше здоровых порций необработанных растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи», – заявил соавтор исследования доктор Дэвид Дженкинс.

Напомним, в 2016 году кадеты в Ставрополе отравились пищевыми добавками из магазина спортпитания.