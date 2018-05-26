Минобороны объявило о масштабном переоснащении автобронетанковых войск

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил, что с 2018 года в Вооруженные силы России на замену машинам «Камаз» и «Урал» начнут поступать новейшие автомобили семейства «Торнадо» повышенной грузоподъемности.

По его словам, 2018 год «становится переломным годом» в получении новой техники для автобронетанковых войск, передает ТАСС.

«Мы сделали правильные выводы из всех конфликтов, особенно из сирийского опыта. Сегодня автомобиль превращается в машину, которая должна гарантированно защищать жизнь водителя», – отметил Шевченко.

Он уточнил, что уже есть решение Генерального штаба о начале переоснащения этими автомобилями тактического звена войск.

«Сейчас идут первые партии на войсковые испытания, на апробацию. Это автомобили семейства «Торнадо». Машины прошли предварительные испытания и получили литеру «О», – рассказал Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Речь идет о машинах повышенной грузоподъемности – от 16 до 20 тонн и более, с новой силовой установкой, трансмиссией и подвеской.

В семействе «Торнадо» также разрабатываются автомобили с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 4-6 тонн на замену ГАЗ-66, напомнил начальник Главного автобронетанкового управления.