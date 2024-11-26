Толмачев заявил о возможных провокациях против России до окончания полномочий Байдена

Tекст: Денис Тельманов

Провокации в отношении России могут происходить до окончания полномочий президента США Джо Байдена, сообщает РИА «Новости». Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что напряженность будет увеличиваться, а провокации могут быть подготовлены аффилированными журналистами.



Толмачев также отрицает, что Россия могла бы использовать «отравленные» посылки в качестве метода воздействия. «Для врага у нас всегда готовы 'Орешник', 'Гвоздика', 'Гиацинт', 'Пион' и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему», – заявил депутат.

Контекстом его высказывания стало крушение самолета DHL около Вильнюса. Британская газета Times изложила версию о возможной причастности Москвы к инциденту через «посылки, способные взорвать самолет». Самолет летел из Лейпцига в Вильнюс, в результате крушения погиб пилот, гражданин Испании, а трое пострадавших находятся в больницах.

Полиция и прокуратура Литвы начали расследование, рассматривая версию теракта, однако конкретных данных пока нет. Times сообщала, что в логистических центрах DHL в Британии и Германии произошли инциденты с посылками, за которые, по версии газеты, могла быть ответственна российская военная разведка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию Министерства энергетики США в Айдахо для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак» сообщило издание Defense One.

Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России после разрыва двух подводных кабелей в Балтийском море. КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к реальной войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации.