В Госдуму решили внести проект об ограничении ВНЖ для трудовых мигрантов

Tекст: Александра Юдина

Документ предполагает запрет на получение вида на жительство и гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора, передает РИА «Новости».

Согласно пояснительной записке, неквалифицированные инокультурные иностранные работники не должны иметь права на получение ВНЖ или гражданства. В проекте уточняется, что организованный набор представляет собой комплекс мер привлечения иностранных граждан для работы в России.

Законопроект также запрещает въезд на территорию страны членам семей и близким родственникам мигрантов. Продолжительность пребывания трудового мигранта в России должна быть ограничена сроком действия трудового договора, по истечении которого работодатель обязан обеспечить выезд работника из страны.

Кроме того, предлагается ограничить свободу перемещения мигрантов по России. Они должны проживать в специализированных трудовых поселках, создание которых ляжет на плечи работодателей. Переход мигрантов на работу к другому работодателю в России также запрещен даже в случае досрочного расторжения договора.

Как отметил Миронов, современная миграционная политика не учитывает геополитические изменения в Средней Азии и взаимодействие отдельных стран с НАТО. Он также подчеркнул, что манипулирование миграционными потоками стало одним из инструментов гибридных войн.

Ранее МВД России предложило сократить квоту на временное проживание иностранных граждан в 2025 году почти вдвое, до 5,5 тыс. разрешений, чтобы оптимизировать миграционные процессы в стране, а также сообщалось, что в предыдущие годы квота уже уменьшалась, что связано с изменениями в миграционной политике России.