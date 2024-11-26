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    Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    Белый дом разрешил бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    В Москве осудили сторонника ИГ из Таджикистана
    «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

    0 комментариев
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    12 комментариев
    26 ноября 2024, 09:30 • Новости дня

    Фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске отправили в колонию на десять лет

    Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске получили по десять лет колонии общего режима

    Tекст: Мария Иванова

    Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Кавуна и Ирину Урбах к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о взрыве газа на улице Линейной, унесшем жизни 15 человек.

    Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговоры по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной, в результате которого погибли 15 человек, сообщает ТАСС. Евгений Кавун признан виновным и приговорен к десяти годам и трем месяцам лишения свободы, а Ирина Урбах к десяти годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

    Судья Мария Полуэктова огласила приговор, подчеркнув, что вина Ирины Урбах и Евгения Кавуна была установлена на основании собранных доказательств. Решение суда стало итогом разбирательства, которое вызвало большой интерес общественности из-за трагических последствий происшествия.

    Дело о взрыве газа в Новосибирске остается одним из крупнейших инцидентов такого рода в регионе.

    Отметим, что на прошлой неделе Заельцовский районный суд Новосибирска на стадии последнего слова обвиняемых принял решение о возобновлении следствия по делу о взрыве в пятиэтажке, произошедшем в феврале 2023 года и унесшем жизни 15 человек, из-за возможной фальсификации материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших после частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 15 человек, окончательное количество жертв было установлено во время осмотра обнаруженных останков.

    Подозреваемым из Омска по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска предъявили обвинение.

    25 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    В Киеве попросили Маска провести аудит расходов на украинскую энергетику

    Киевская журналистка Панченко призвала Илона Маска проверить расходы на энергетику Украины

    Tекст: Евгения Караваева

    Киевская журналистка Диана Панченко обратилась к Илону Маску в соцсети X с просьбой провести аудит расходов на энергозащиту Украины, которая потратила на это 4 млрд долларов.

    Киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратилась к Илону Маску с просьбой провести аудит затрат на энергетику Украины, сообщает РИА «Новости».

    Панченко подчеркнула, что на энергозащиту было потрачено 4 млрд долларов, и выразила обеспокоенность тем, что после российских ударов могут списать еще два миллиарда.

    «Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», – написала Панченко. Она также обратила внимание на назначение Мустафы Найема, который, по ее словам, сыграл ключевую роль в начале Евромайдана, на пост ответственного за энергобезопасность. Панченко считает Найема марионеткой Джорджа Сороса.

    Мустафа Найем после свержения Виктора Януковича избрался в Верховную раду от партии Петра Порошенко, но при президенте Зеленском перешел в исполнительные органы власти. В 2021 году занял пост заместителя Кубракова, а с января 2023-го возглавил Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это ведомство отвечало за защиту энергетических объектов.

    Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, жители Украины в ближайшую зиму могут остаться без тепла и света до 20 часов в сутки в случае продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. Оптимистичный прогноз предполагает отключения света на 12 часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Центр противодействия дезинформации предложил сценарий, по которому жители страны этой зимой могут остаться без тепла и света на значительное время в сутки. В частности, позже появилась информация о возможных отключениях электроэнергии на Украине до 20 часов в сутки.

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    25 ноября 2024, 13:34 • Новости дня
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    @ John Hamilton/U.S. Army/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили, сообщают Telegram-каналы.

    Атака произошла ночью, украинская сторона выпустила восемь ракет, семь из которых были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

    Пока неизвестно, какие цели преследовал киевский режим, поскольку авиации на этом аэродроме давно нет, а его поломка такими ударами невозможна.

    К текущему моменту в официальных сводках Минобороны нет информации об этой атаке по аэродрому. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета

    Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал посадку по приборам перед крушением

    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипаж самолета DHL, разбившегося в Литве, запрашивал разрешение на посадку по приборам у диспетчеров, согласно имеющейся аудиозаписи.

    Как передает РИА «Новости», в распоряжении оказалась аудиозапись, на которой экипаж самолета DHL, упавшего в Литве, запрашивал у диспетчеров разрешение на заход на посадку по приборам. Один из пилотов обратился с просьбой: «Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?»

    Система ILS, или курсо-глиссадная система, представляет собой один из методов захода на посадку. Она использует две радиостанции для определения курса и глиссады самолета, что позволяет настроить радиооборудование на нужную частоту. Это помогает экипажу точно определить положение самолета в пространстве и выполнить посадку.

    Напомним, в Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Позже СМИ опубликовали переговоры диспетчеров при крушении самолета в Литве.

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    25 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    @ Lukas Balandis/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

    По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

    Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.

    Коментарии (81)
    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    25 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    Financial Times: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Выступающий за союз с Россией Кэлин Георгеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии, что вызвало «политическое землетрясение» в стране, пишет The Financial Times.

    Георгеску, ранее связанный с радикальной националистической партией АУР, участвовал в выборах как независимый кандидат и не считался фаворитом. Однако по результатам голосования он набрал 23% голосов, в то время как премьер-министр Марчел Чолаку – 19%, пишет Financial Times.

    «Сегодня голос – это молитва за нацию. Я проголосовал за обиженных, униженных, за тех, кто чувствует, что они не важны в этом мире», – заявил Георгеску в соцсети.

    Эксперт из Орхусского университета в Дании Костин Чобану назвал это событие «политическим землетрясением», отмечая, что победа Георгеску в первом туре была непредсказуемой и перевернула политический порядок.

    Издание отмечает, что Георгеску, известный своими пророссийскими позициями, ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения противоракетного щита в стране. Он также выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным, называя его одним из немногих «истинных лидеров» в мире.

    На данный момент Георгеску предстоит участвовать во втором туре выборов, который состоится через две недели. В случае победы он получит право назначать премьер-министра, играть ключевую роль в формировании коалиций и принятии решений по вопросам безопасности и внешней политики.

    Напомним, сторонник союза с Россией Георгеску обошел Чолаку на президентских выборах в Румынии.

    Политолог Рар, комментируя эти выборы, заявил, что либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что либералы могут потерять власть еще в одной стране Европы.

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    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    25 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил об отсутствии шансов у Украины вернуть утраченные территории

    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта, надеясь на действия Дональда Трампа.

    По его словам, Украина не сможет вернуть утраченные территории на востоке страны, сообщает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Принс отметил, что особенно маловероятно возвращение Крыма. Он подчеркнул необходимость завершения украинского конфликта в кратчайшие сроки.

    По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп должен приступить к решению этого вопроса с первых дней своего пребывания у власти. Принс выразил надежду на то, что Трамп проявит активность в разрешении конфликта между Украиной и Россией.

    Принс также критиковал решение нынешнего президента Джо Байдена о разрешении использования американских ракет для ударов вглубь России. Он считает это крайне безответственным шагом. В ответ на это, Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд, что, по мнению Принса, стало сигналом для Запада о недопустимости продолжения конфликта в прежнем ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    25 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Замминистра Лысогорский назвал ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нота Организации о якобы применении токсичных химикатов на Украине напоминает театр абсурда и является необоснованной провокацией, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО.

    Он подчеркнул, что США и их союзники вопреки фактам продолжают обвинять Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

    По словам Лысогорского, представленная Украиной и распространенная нота технического секретариата является провокационной информацией. Он подчеркнул, что Россия проверяет достоверность этой информации и намерена сообщить о результатах через постоянное представительство России при ОЗХО.

    «Могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу», – добавил замминистра, подчеркнув, что нота больше похожа на театр абсурда.

    Ранее российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщал, что на фоне неудач украинской армии возросло количество возможных провокаций с использованием химического оружия, а Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

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    25 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Посол России заявил об устроенной ВСУ «кровавой бане» в Селидово

    Мирошник: ВСУ устроили «кровавую баню» в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче

    Посол России заявил об устроенной ВСУ «кровавой бане» в Селидово
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ начали расстреливать мирных жителей в Селидово за два дня до прихода российских войск, следственные органы РФ будут разбираться с доказательствами, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, после того как на Западе заговорили о мирных переговорах, в Украине начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово, передает РИА «Новости».

    Эвакуированные из Селидово мирные жители свидетельствуют о расстреле десятков граждан, включая семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Мирошник отметил, что преступления совершались за два-три дня до прихода российских войск. По его словам, киевский режим пытался создать «картинку» для западной прессы, однако российские войска успели вмешаться.

    Очевидцы сообщают, что среди нападавших были польские наемники. Люди боялись выходить из домов, поскольку тела убитых оставались на улицах до прихода российских войск. По словам одного из очевидцев, все были в одинаковой форме, а действия направлены на обвинение России.

    29 октября российские подразделения освободили город Селидово в Донецкой народной республике.

    Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил газете ВЗГЛЯД, что в Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, свидетельства преступлений зафиксированы и переданы правоохранительным органам.

    Также при отступлении из Селидова ВСУ заминировали колодцы и подходы к скважинам, что лишает местных жителей доступа к воде.

    Коментарии (15)
    25 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать коллективный иск к «Азимуту»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», сообщила пассажирка рейса.

    Пассажиры рейса Сочи – Анталья, на борту которого произошел пожар после посадки, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», пишут «Известия».

    Как рассказала одна из пассажиров, возгорание произошло спустя минуту после резкого приземления самолета. По ее словам, она вышла первая из самолета и смогла запомнить происходящее. «Пожарные прибыли быстро, нам повезло», – рассказала она.

    Женщина сообщила, что люди на борту испытали шок от инцидента и теперь намерены обратиться в суд, требуя ответственности от авиакомпании за случившееся.

    Ранее вечером в воскресенье следовавший из Сочи в Анталью самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра.

    В результате нештатного приземления на борту вспыхнул пожар. Командир принял решение эвакуировать 89 пассажиров и всех членов экипажа по надувным трапам.

    Генконсульство России в Анталье совместно с турецкой стороной и авиакомпанией «Азимут» оказало помощь пассажирам самолета, предоставив питание и размещение в гостинице.

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    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

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    25 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»

    Reuters и Associated Press заявили, что их попросили молчать об увиденных обломках «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агентствам Associated Press и Reuters продемонстрировали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    В сообщении Reuters говорится, что группа репортеров в воскресенье получила доступ к этим обломкам, но их попросили не раскрывать их точное местоположение, передает РИА «Новости».

    Associated Press заявило, что фрагменты ракеты были представлены сотрудниками СБУ. После осмотра обломки забрали украинские следователи для дальнейшего изучения. На видео агентства сотрудник СБУ заявил, что фрагменты нашли после удара по Днепропетровску. Он отметил, что ранее СБУ не фиксировала подобных обломков и теперь собирается их изучить.

    Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности по объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывал президенту Владимиру Путину о способности ракетного комплекса «Орешник» поражать цели на всей территории Европы.

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    25 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье

    Авиаэксперт Пантелеев объяснил влияние сдвига ветра при посадке на возгорание Superjet в Анталье

    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется», – сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя ситуацию с загоревшимся во время посадки Superjet в Анталье.

    В аэропорту Антальи пассажирский самолет Superjet авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи, совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра, в результате чего на борту произошел пожар. Все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

    «Направление и сила ветра могут меняться в зависимости от высоты. На высоте сто метров может быть одно направление, а около земли – другое. Явление, когда направление и скорость воздушного потока меняются интенсивно, называют сдвигом ветра», – говорит Пантелеев.

    Он объясняет, что когда воздушное судно заходит на посадку, это явление наиболее опасно, потому что оно может вызвать серьезное изменение вертикальной скорости либо сместить воздушное судно в сторону от оси взлетно-посадочной полосы, и запаса высоты может уже не хватить для того, чтобы парировать эти явления. Именно поэтому сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется, нужно уйти на второй круг или в крайнем случае на запасной аэродром.

    Также собеседник подчеркивает, что сдвиг ветра в районе аэропорта Антальи наблюдается не чаще, чем в других местах. Но в Турции с конца прошлой недели наблюдался штормовой ветер, ливни. Задержки и отмены рейсов были в нескольких аэропортах.

    «Метеолокаторы, установленные на борту воздушных судов, имеют возможность обнаруживать такое явление, как сдвиг ветра. Тогда в кабине срабатывает оповещение WINDSHEAR AHEAD. Кроме того, в метеосводках предоставляет оператор аэропорта, информация о фактической погоде регулярно обновляется. При наличии столь опасного явления там появляется предупреждение о вероятности сдвига ветра. А если экипаж какого-то воздушного судна столкнулся с таким явлением, он сообщает об этом диспетчеру, и тот в свою очередь информирует другие экипажи», – делится эксперт.

    По его словам, в руководствах по летной эксплуатации на каждый тип воздушного судна четко прописаны процедуры, что нужно делать в такой ситуации. В них, как правило, все сводится к тому, что если есть информация о сдвиге ветра, нужно уходить на второй круг и ждать, пока ситуация не нормализуется. Если ситуация не улучшается, следует принять решение о перенаправлении на запасной аэродром. Если же воздушное судно попало в сдвиг ветра, то выполняется простой набор процедур: двигатели на взлетный режим, штурвал на себя.

    «Но сигнализация о сдвиге ветра не всегда срабатывает. И наоборот – не всегда при срабатывании сигнализации о сдвиге ветра он на самом деле есть. Поэтому не всегда при наличии информации о возможном сдвиге ветра экипаж должен уходить на второй круг», – предупреждает Пантелеев.

    Пожар на борту в подобных ситуациях, по его словам, может произойти в случае повреждения топливных баков, топливных магистралей и последующего разлива топлива. Анализ данных бортового самописца позволит сделать выводы о том, какая вертикальная и горизонтальная скорость были у самолета в момент касания земли, каковы были угол тангажа и крена, произошло ли касание земли хвостовой частью или мотогондолой двигателя.

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    «Что касается действий командира воздушного судна и второго пилота на момент посадки, то их я оценивать не готов – для этого у меня нет информации. Но я точно могу сказать, что бортпроводники организовали оперативную эвакуацию пассажиров с борта воздушного судна», – заключил Пантелеев.

    Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.

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