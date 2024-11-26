Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.0 комментариев
Фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске отправили в колонию на десять лет
Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске получили по десять лет колонии общего режима
Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Кавуна и Ирину Урбах к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о взрыве газа на улице Линейной, унесшем жизни 15 человек.
Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговоры по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной, в результате которого погибли 15 человек, сообщает ТАСС. Евгений Кавун признан виновным и приговорен к десяти годам и трем месяцам лишения свободы, а Ирина Урбах к десяти годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Судья Мария Полуэктова огласила приговор, подчеркнув, что вина Ирины Урбах и Евгения Кавуна была установлена на основании собранных доказательств. Решение суда стало итогом разбирательства, которое вызвало большой интерес общественности из-за трагических последствий происшествия.
Дело о взрыве газа в Новосибирске остается одним из крупнейших инцидентов такого рода в регионе.
Отметим, что на прошлой неделе Заельцовский районный суд Новосибирска на стадии последнего слова обвиняемых принял решение о возобновлении следствия по делу о взрыве в пятиэтажке, произошедшем в феврале 2023 года и унесшем жизни 15 человек, из-за возможной фальсификации материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших после частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 15 человек, окончательное количество жертв было установлено во время осмотра обнаруженных останков.
Подозреваемым из Омска по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска предъявили обвинение.