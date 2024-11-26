Фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске отправили в колонию на десять лет

Фигуранты дела о взрыве газа в Новосибирске получили по десять лет колонии общего режима

Tекст: Мария Иванова

Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговоры по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной, в результате которого погибли 15 человек, сообщает ТАСС. Евгений Кавун признан виновным и приговорен к десяти годам и трем месяцам лишения свободы, а Ирина Урбах к десяти годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Судья Мария Полуэктова огласила приговор, подчеркнув, что вина Ирины Урбах и Евгения Кавуна была установлена на основании собранных доказательств. Решение суда стало итогом разбирательства, которое вызвало большой интерес общественности из-за трагических последствий происшествия.

Дело о взрыве газа в Новосибирске остается одним из крупнейших инцидентов такого рода в регионе.

Отметим, что на прошлой неделе Заельцовский районный суд Новосибирска на стадии последнего слова обвиняемых принял решение о возобновлении следствия по делу о взрыве в пятиэтажке, произошедшем в феврале 2023 года и унесшем жизни 15 человек, из-за возможной фальсификации материалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших после частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 15 человек, окончательное количество жертв было установлено во время осмотра обнаруженных останков.

Подозреваемым из Омска по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска предъявили обвинение.