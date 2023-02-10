Предъявлено обвинение подозреваемым в замене газового оборудования дома в Новосибирске

Подозреваемым из Омска по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

За несколько дней до трагедии подозреваемые прибыли в город и поменяли газовое оборудование в нескольких квартирах этого дома, сообщается на сайте ведомства.

При этом они не имели знаний в этой области и соответствующего доступа на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. Подозреваемые представлялись работниками «фактически не осуществляющей свою деятельность» ООО «Межрегионгаз Сервис».

В результате их действий утром 9 февраля произошла утечка газа и взрыв газовоздушной смеси в одной квартире, что привело к обрушению, полагают следователи.

Между тем в Центральном райсуде Новосибирска арестовали обоих фигурантов дела, передает ТАСС.

Ими оказались Евгений Кавун и Ирина Урбах. При этом Кавуна посадили под арест до 9 апреля, а Урбах – до 29 апреля.

В пятницу глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов сообщал, что число погибших выросло до 13 человек. Также утром 10 февраля спасатели завершили разбор завалов.

По словам главы региона Андрея Травникова, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации оборудования.

Следователи сообщали, что были задержаны жители Омска, осматривавшие дом перед взрывом, они представлялись газовщиками.