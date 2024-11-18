Суд в Новосибирске на стадии последнего слова вернул дело о взрыве в доме следствию

Суд в Новосибирске на стадии последнего слова вернул следствию дело о взрыве в пятиэтажке с 15 погибшими

Tекст: Мария Иванова

Заельцовский райсуд принял решение о возобновлении следствия по уголовному делу о взрыве в пятиэтажке, произошедшем в феврале 2023 года, в результате которого погибли 15 человек, сообщает ТАСС. Данное решение было принято на стадии последнего слова обвиняемых, что стало неожиданным поворотом в процессе.

Судья Мария Полуэктова заявила, что причиной для возобновления следствия стали подозрения в фальсификации материалов дела. В ходе судебного разбирательства ни одна из сторон не поднимала этот вопрос, однако суд посчитал необходимым провести дополнительную проверку. Это решение было принято для обеспечения права на защиту подсудимых.

Теперь следствию предстоит еще раз рассмотреть все материалы и доводы сторон, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших после частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось.

Обрушение дома в Новосибирске, по основной версии, произошло из-за нарушения правил эксплуатации оборудования, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Подозреваемым из Омска по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.