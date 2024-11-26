В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

  • Новость часаСтало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
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    Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье
    Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    ВС России освободили село Романовка в ДНР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

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    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня

    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

    25 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    В Киеве попросили Маска провести аудит расходов на украинскую энергетику

    Киевская журналистка Панченко призвала Илона Маска проверить расходы на энергетику Украины

    Tекст: Евгения Караваева

    Киевская журналистка Диана Панченко обратилась к Илону Маску в соцсети X с просьбой провести аудит расходов на энергозащиту Украины, которая потратила на это 4 млрд долларов.

    Киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратилась к Илону Маску с просьбой провести аудит затрат на энергетику Украины, сообщает РИА «Новости».

    Панченко подчеркнула, что на энергозащиту было потрачено 4 млрд долларов, и выразила обеспокоенность тем, что после российских ударов могут списать еще два миллиарда.

    «Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», – написала Панченко. Она также обратила внимание на назначение Мустафы Найема, который, по ее словам, сыграл ключевую роль в начале Евромайдана, на пост ответственного за энергобезопасность. Панченко считает Найема марионеткой Джорджа Сороса.

    Мустафа Найем после свержения Виктора Януковича избрался в Верховную раду от партии Петра Порошенко, но при президенте Зеленском перешел в исполнительные органы власти. В 2021 году занял пост заместителя Кубракова, а с января 2023-го возглавил Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это ведомство отвечало за защиту энергетических объектов.

    Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, жители Украины в ближайшую зиму могут остаться без тепла и света до 20 часов в сутки в случае продолжения ударов по энергетической инфраструктуре. Оптимистичный прогноз предполагает отключения света на 12 часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Центр противодействия дезинформации предложил сценарий, по которому жители страны этой зимой могут остаться без тепла и света на значительное время в сутки. В частности, позже появилась информация о возможных отключениях электроэнергии на Украине до 20 часов в сутки.

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    25 ноября 2024, 13:34 • Новости дня
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    @ John Hamilton/U.S. Army/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили, сообщают Telegram-каналы.

    Атака произошла ночью, украинская сторона выпустила восемь ракет, семь из которых были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

    Пока неизвестно, какие цели преследовал киевский режим, поскольку авиации на этом аэродроме давно нет, а его поломка такими ударами невозможна.

    К текущему моменту в официальных сводках Минобороны нет информации об этой атаке по аэродрому. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил об отсутствии шансов у Украины вернуть утраченные территории

    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта, надеясь на действия Дональда Трампа.

    По его словам, Украина не сможет вернуть утраченные территории на востоке страны, сообщает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Принс отметил, что особенно маловероятно возвращение Крыма. Он подчеркнул необходимость завершения украинского конфликта в кратчайшие сроки.

    По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп должен приступить к решению этого вопроса с первых дней своего пребывания у власти. Принс выразил надежду на то, что Трамп проявит активность в разрешении конфликта между Украиной и Россией.

    Принс также критиковал решение нынешнего президента Джо Байдена о разрешении использования американских ракет для ударов вглубь России. Он считает это крайне безответственным шагом. В ответ на это, Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд, что, по мнению Принса, стало сигналом для Запада о недопустимости продолжения конфликта в прежнем ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

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    25 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»

    Reuters и Associated Press заявили, что их попросили молчать об увиденных обломках «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агентствам Associated Press и Reuters продемонстрировали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    В сообщении Reuters говорится, что группа репортеров в воскресенье получила доступ к этим обломкам, но их попросили не раскрывать их точное местоположение, передает РИА «Новости».

    Associated Press заявило, что фрагменты ракеты были представлены сотрудниками СБУ. После осмотра обломки забрали украинские следователи для дальнейшего изучения. На видео агентства сотрудник СБУ заявил, что фрагменты нашли после удара по Днепропетровску. Он отметил, что ранее СБУ не фиксировала подобных обломков и теперь собирается их изучить.

    Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности по объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывал президенту Владимиру Путину о способности ракетного комплекса «Орешник» поражать цели на всей территории Европы.

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    25 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

    Глава Международного общественного трибунала Григорьев обвинил ВСУ в расстреле более 100 жителей в Селидово

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
    @ @maximgrigoryev

    Tекст: Вера Басилая

    В Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, которых нашли на улицах или в домах, свидетельства преступлений украинских боевиков зафиксированы и переданы правоохранительным органам, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    «В Селидово мы обнаружили очередной массовый расстрел мирных граждан – очередное военное преступление киевского режима. По подтвержденным данным было убито как минимум 100 жителей города. При отступлении ВСУ просто убивали мирных граждан, которых нашли на улицах и в домах. Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – заявил Григорьев.

    Глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов привел свидетельства чудом спасшихся очевидцев преступлений ВСУ. По словам Григорьева, они видели и слышали, как украинские снайперы и автоматчики расстреливали их знакомых, соседей, родственников.

    Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации Селидово украинскими войсками на Кучуринской улице была убита вся семья.

    По ее словам, украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Кроме того, жители, которые прятались от боевиков, слышали грузинскую речь, наемники «бегали по домам, кричали, где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы».

    «В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке», – сообщила жительница Селидово.

    «Рядом с девятиэтажкой женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату», – заявила Наталья Р.

    Ранее очевидец сообщил, что в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела.

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.

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    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка европейских войск на Украину вновь обсуждается на фоне возможного отказа поддержки от США после прихода Дональда Трампа к власти в январе 2025 года, пишет Le Monde.

    Европейские страны возобновили обсуждения о возможной отправке войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    По информации газеты Le Monde, источником которой стали неназванные лица, дискуссии связаны с возможными изменениями в политике США в отношении Украины после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года. Европейские правительства обеспокоены тем, что Трамп может сократить или полностью прекратить поддержку Украине, что вынуждает их искать альтернативные меры.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, упомянув о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ставка ВСУ на наемников провалилась.

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    25 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются держаться за Великую Новоселку по нескольким причинам. Потеря этого населенного пункта, во-первых, создаст угрозу для следующего узла обороны украинской армии. А во-вторых, группировка противника на Кураховском направлении может оказаться в большом окружении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о продвижении ВС России к Великой Новоселке в ДНР.

    «ВС России прорвались в Раздольное и ведут там боевые действия. Этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. Одновременно с юго-запада от этого поселка наши войска наступают от Равнополя к Новоселке», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его мнению, когда российские силы продвинутся на этих участках, противнику придется отходить из Великой Новоселки «в состоянии худшем, чем это было в Угледаре». «Дело в том, что хороших дорог не останется, а отступать по полям и грязи довольно сложно», – пояснил собеседник.

    Однако ВСУ будут пытаться держаться за Великую Новоселку. «В силу малочисленности задействованных в боевых действиях сил оборона украинской армии опирается на отдельные узлы. На Запорожском участке фронта речь идет о Великой Новоселке, Гуляйполе и Орехове. Потеря любого из этих населенных пунктов ведет к формированию угрозы для следующего узла обороны, причем с двух сторон – с юга и востока», – объяснил Онуфриенко.

    Кроме того, «падение» Великой Новоселки – достаточно крупного укрепрайона противника – создаст угрозу для украинской группировки на Кураховском направлении. «Взяв Великую Новоселку, мы можем двигаться на север к тем населенным пунктам, которые находятся западнее Курахово. То есть для противника возникает риск оказаться в очередном большом окружении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее член ОП Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

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    25 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.

    За весь период специальной военной операции ВС России уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, свыше 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, более 19 тыс. танков и бронемашин.

    Также уничтожены 1492 машины РСЗО, около 18,5 тыс. единиц артиллерии и минометов, а также более 28 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

    ВС России на прошлой неделе также поражали инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ. Кроме того, они уничтожили на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    25 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    Бои разгорелись на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре разгорелись бои на территории огнеупорного завода, который является крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что штурмовики пытаются обойти укрепрайон, чтобы взять его в клещи. Из-за нанесенных ударов по трассам и второстепенным дорогам логистика украинских военных в городе и его окрестностях значительно осложнена, передает ТАСС.

    Ранее Вооруженные силы Украины усилили оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    ВС России перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, идущую из Славянска в Часов Яр, затруднив подвоз сил и ресурсов противника.

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    25 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российская армия готовит почву для широкого захода в Великую Новоселку. Поселок важен для противника, поэтому просто так ВСУ его не отдадут. Однако после освобождения населенного пункта у России появится возможность активнее наступать на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее стало известно о продвижении российских войск к Великой Новоселке в ДНР.

    «Времевское направление сегодня, по сути, можно называть Великоновоселковским, поскольку основные наступательные действия ВС России ведутся в районе Великой Новоселки. Судя по всему, готовится почва для широкого входа в данный населенный пункт», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, с учетом того, что Великая Новоселка плавно переходит во Времевку, то одним ударом российские войска могут освободить большой плацдарм на этом направлении», – считает собеседник. Он объясняет: изначальное наступление российской армии расширилось на восток и северо-восток от поселка.

    «Так, бои идут за Раздольное – этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. После его освобождения целью, вероятно, станет Новый Комар. Над противником, находящемся в Великой Новоселке, фактически нависнет угроза окружения, – рассуждает член ОП. – Это вынудит украинских военных или сдаваться в плен, или бежать в сторону Покровского».

    Как отметил Рогов, Великая Новоселка играет большую роль с точки зрения логистики ВСУ. «Это важный укрепрайон противника, который связывает несколько участков фронта между собой. Освобождение поселка открывает возможности для удара с востока на запад от Великой Новоселки. С учетом наступления на Запорожском участке фронта, в окружении могут оказаться подразделения ВСУ в Гуляйполе и Орехове», – полагает спикер.

    Он уточнил, что после Великой Новоселки на стыке Запорожской области и ДНР нет «крупных городов, а также природных преград вроде рек, гор или лесов». «Поэтому освобождение этого населенного пункта создает возможность наступления ВС России в Запорожской области с востока куда более быстрыми темпами», – акцентировал Рогов.

    Впрочем, освобождение Великой Новоселки требует определенной концентрации. «Это, как я отмечал, серьезный укрепрайон противника. Однако комбинированное взаимодействие фронтовой и штурмовой авиации, артиллерии и штурмовых групп ВС России отработано», – заключил Рогов.

    Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

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    25 ноября 2024, 19:54 • Новости дня
    РФ представила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия передала ноту Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с доказательствами использования Украиной химических веществ в районе Суджи Курской области, заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

    Лысогорский сообщил на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО, что в переданном документе отражены результаты исследований образцов крови и веществ, которые, по его словам, были использованы украинскими вооруженными силами в городе Судже. В ноте утверждается, что эти материалы свидетельствуют о применении Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения, передает ТАСС.

    Также Лысогорский отметил, что анализ веществ, проведенный российской стороной, показывает наличие фосгена, что вызывает серьезные опасения и требует дальнейшего международного расследования.

    В понедельник Лысогорский сообщил, что российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Ранее ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила), сообщали представители организации. Газета сообщала, что образцы ОЗХО были переданы самим киевским режимом.

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