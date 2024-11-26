Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.0 комментариев
Нефть умеренно подорожала
Мировые цены на нефть пошли в рост на неопределенности вокруг ситуации на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть во вторник начали умеренно расти на неопределенности относительно развития конфликтов между странами Ближнего Востока.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.32 росла на 0,15%, до 72,59 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 69,11 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты продолжают оценивать возможные последствия конфликтов между государствами Ближнего Востока на поставки сырьевых товаров.
«Несмотря на то, что стали появляться признаки соглашения между Израилем и Ираном, оно все еще может провалиться», – цитирует Bloombeg руководителя отдела исследований Pepperstone Криса Уэстона.
Между тем портал Axios сообщал, что, по мнению американской стороны, Израиль и Ливан согласовали условия прекращения огня. По его данным, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией.