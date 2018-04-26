«Волонтеры Победы» начали пикет у посольства Украины из-за задержания Одновол

На согласованный пикет у украинского посольства в Москве собрались около 70 активистов движения «Волонтеры Победы», несогласные с задержанием украинскими властями координатора отделения общественной организации в Крыму Елены Одновол.

«Здесь около 70 активистов, однако желающих принять участие в пикете было намного больше, но есть определенные нормы законодательства, которые говорят о том, что мы не должны препятствовать движению пешеходов и машин. Здесь ограниченная территория, и это максимальное количество людей, которое возможно в этом месте», – рассказала ТАСС руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

По ее словам, в акции принимают участие активисты движения из многих регионов России, которые знакомы с Одновол. «К нам приехали ребята из разных регионов: Республика Хакасия, Республика Коми, Омская область, Санкт- Петербург и другие регионы», - уточнила она.

Амельченкова описала Одновол как «очень хорошую девушку». Говоря о ее деятельности, она подчеркнула, что «добровольчество считать изменой – это просто неправильно, нелепо и абсурдно». «Мы за нее очень сильно переживаем и надеемся, что здравый смысл победит и Елена скоро вернется домой», – подчеркнула Амельченкова.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержала на границе с Крымом Елену Одновол – «доверенное лицо» президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства. Во вторник украинская прокуратура вручила Одновол уведомление о подозрении в госизмене, а в среду херсонский городской суд заключил Одновол под стражу на два месяца.

В связи с задержанием Одновол Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение в связи с задержанием Одновол и обратилась в связи с этим к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».