Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Осужденный за покушение на Прилепина помог предотвратить новый теракт
Осужденный за покушение на Прилепина Пермяков помог предотвратить теракт, выдав тайник с оружием
Осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков после задержания выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт на территории России, следует из материалов уголовного дела.
В материалах дела, оглашенных в Апелляционном военном суде, указано, что Александр Пермяков, гражданин Украины, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, после задержания предоставил ценную информацию, которая помогла предотвратить новый теракт. Он выдал тайник с оружием, которое могли использовать спецслужбы Украины, и указал местонахождение взрывного устройства в поселке Пионерский, что позволило предотвратить потенциальный взрыв и жертвы, передает ТАСС.
В ходе судебного процесса выяснилось, что Пермяков также выдал сотрудника спецслужб Украины с позывным Техник, помогло правоохранителям установить организатора нападения на Прилепина. Несмотря на его сотрудничество с российскими властями, суд оставил приговор о пожизненном заключении в силе.
Следствие установило, что в июле 2022 года Пермяков был завербован СБУ за вознаграждение в 145 тыс. рублей для совершения теракта против Прилепина. Он прошел обучение взрывному делу и получил поддельные документы. Обвиняемый изготовил и заложил взрывные устройства в апреле 2023 года, которые привел в действие 6 мая, когда в результате взрыва погиб Александр Шубин, а Прилепин получил ранения.
Пермяков также подал ходатайство о лишении его российского гражданства, заявив, что паспорт РФ использовал лишь для свободного передвижения и совершения преступлений. Суд оставил это ходатайство без рассмотрения. Помимо российского, у Пермякова есть украинское гражданство.
Ранее гражданина Украины Александра Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина.
До этого в суде зачитали показания Пермякова, в которых он заявил, что СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.
Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на Захара Прилепина.