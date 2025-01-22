Осужденный за покушение на Прилепина помог предотвратить новый теракт

Осужденный за покушение на Прилепина Пермяков помог предотвратить теракт, выдав тайник с оружием

Tекст: Вера Басилая

В материалах дела, оглашенных в Апелляционном военном суде, указано, что Александр Пермяков, гражданин Украины, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, после задержания предоставил ценную информацию, которая помогла предотвратить новый теракт. Он выдал тайник с оружием, которое могли использовать спецслужбы Украины, и указал местонахождение взрывного устройства в поселке Пионерский, что позволило предотвратить потенциальный взрыв и жертвы, передает ТАСС.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Пермяков также выдал сотрудника спецслужб Украины с позывным Техник, помогло правоохранителям установить организатора нападения на Прилепина. Несмотря на его сотрудничество с российскими властями, суд оставил приговор о пожизненном заключении в силе.

Следствие установило, что в июле 2022 года Пермяков был завербован СБУ за вознаграждение в 145 тыс. рублей для совершения теракта против Прилепина. Он прошел обучение взрывному делу и получил поддельные документы. Обвиняемый изготовил и заложил взрывные устройства в апреле 2023 года, которые привел в действие 6 мая, когда в результате взрыва погиб Александр Шубин, а Прилепин получил ранения.

Пермяков также подал ходатайство о лишении его российского гражданства, заявив, что паспорт РФ использовал лишь для свободного передвижения и совершения преступлений. Суд оставил это ходатайство без рассмотрения. Помимо российского, у Пермякова есть украинское гражданство.

Ранее гражданина Украины Александра Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина.

До этого в суде зачитали показания Пермякова, в которых он заявил, что СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.

Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на Захара Прилепина.