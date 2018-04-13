Названы сроки блокировки Telegram операторами

Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров адреса для блокировки Telegram на российской территории в понедельник, 16 апреля.

Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с решением ведомства.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Как отметил управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, основатель мессенджера Павел Дуров «мог бы делиться перепиской, если б захотел», но «ему важнее пиар». «Если его здесь заблокировали, для него это, как орден повесили на грудь», – сказал Ашманов.

В свою очередь советник президента по интернету Герман Клименко заметил, что Дуров уже два с половиной наотрез отказывается разговаривать с государством. Также, по его мнению, после решение суда все чиновники должны покинуть Telegram.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.