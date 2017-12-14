Эксперт: Дуров пытается создать себе имидж борца с ФСБ

«Так или иначе, имея сервис в руках, Дуров мог бы делиться перепиской, если б захотел. Но не хочет, потому что ему важнее пиар. Если его здесь заблокировали, для него это, как орден повесили на грудь», – заявил газете ВЗГЛЯД управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, комментируя блокировку мессенджера Telegram.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не уступает не потому, что он не может дать ключи от секретных чатов, «а потому что ему важно продолжать раскручивать свой бренд с точки зрения того, что он борется с ФСБ за секретность переписки своих пользователей. Он же поднялся на этом», – заявил газете ВЗГЛЯД управляющий партнер ИТ-компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

По его словам, основные потребители у Дурова не в России. «Это арабы и другие, кому он все это продал как самый защищенный мессенджер на свете. Вот он работает на этот бренд, торжественно борясь с ФСБ», – указал эксперт.

Кроме того, Дуров живет и собирает деньги на Западе. При этом, он прямо объявил, что не будет брать денег от русских, которые находятся под санкциями. «Это показывает, с кем он хочет иметь дело, на кого он хочет работать и где жить. Здесь примешивается второй мотив. Дуров борется с «токсичной Рашей», стремится продемонстрировать, что он не плоть от плоти, а, наоборот, против нее», – пояснил собеседник.

По мнению Ашманова, американцам Дуров ключи и переписку отдает. «С него уже требовали однажды, и как то все заглохло. Дуров шум по поводу этих требований устраивать не стал. Ощущение, что он просто тихо договорился», – указал эксперт.

Собеседник полагает, что Дуров надеялся продолжить эксплуатировать свой образ борца с ФСБ, полагает собеседник. «Если его здесь заблокировали, для него это, как орден повесили на грудь за то, что он против русских. Ему там на Западе будет легче. Это такой чисто пиаровский мотив», – подчеркнул Ашманов.

По его мнению, «так или иначе, имея сервис в руках, он мог бы делиться перепиской, если б захотел. Но не хочет, потому что ему важнее пиар», – резюмировал эксперт.

Напомним, в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Согласно постановлению суда, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования. Юристы мессенджера уже планируют обжаловать решение суда, сообщают СМИ.

Telegram-канал «Код Дурова» назвал происходящее «экспресс-суд за 19 минут». Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.