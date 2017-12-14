Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...

Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
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          Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?


          Антон Крылов

          Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

          Антон Крылов
          журналист
          		 13 апреля 2018, 18:20

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          Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации.

          Решение суда не окончательное и обжалованию подлежит, но мало сомнений в том, что Павел Дуров скорее предпочтет обратиться к аудитории с советом устанавливать прокси, анонимайзеры и прочий VPN, нежели пойдет на сотрудничество с ФСБ. Собственно, он уже обратился, а паства широко разнесла это обращение по своим каналам.

          Кроме того, декларируемая недоступность переписки в Telegram для ФСБ, безусловно, станет рекламной «фишкой» для многих напуганных «русской угрозой» пользователей в США и других странах.

          Несмотря на то, что среди 180-миллионной аудитории Telegram российский 10-миллионный сегмент находится на втором месте после 12-миллионного бразильского, даже полная утрата рынка РФ вряд ли станет серьезным ударом по бизнесу Дурова. Так же как блокировка Linkedin в России практически не сказалась на глобальном бизнесе этой компании.

          Фанаты Linkedin продолжили пользоваться этой сетью и после блокировки, но свой статус популярного сообщества профессионалов эта соцсеть в нашей стране утратила.

          Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

          Telegram свой статус удобной площадки для слива компромата и «утечек» после блокировки вряд ли утратит – по крайней мере, вплоть до появления другой столь же удобной площадки.

          А в том, что она так или иначе появится, сомнений нет никаких.

          Если бы я был ответственным сотрудником ФСБ, то я бы готовил запрет Telegram в России одновременно с запуском «самого анонимного в мире мессенджера».

          Что-то подсказывает, что вряд ли я намного умнее ответственных сотрудников этой организации, поэтому наверняка очень скоро мы про такой мессенджер услышим.

          Но в ближайшие дни и месяцы не изменится вообще ничего – Telegram-каналы, анонимные и не очень, продолжат работу. Это не запрещено законом, и никаких санкций за это не предусмотрено.

          Представить, что Госдума примет закон, согласно которому полицейские смогут останавливать граждан на улицах и требовать предъявить смартфон на предмет поиска запрещенных программ и наличия в истории браузера запрещенных сайтов, – хороший сценарий для короткометражки-антиутопии. В реальности такое невозможно, и опять-таки вряд ли кто-то в Госдуме, ФСБ и Роскомнадзоре этого не понимает.

          Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг.

          Шутка «при планировании терактов используются не только мессенджеры, но и буквы, давайте запретим буквы» от слишком частого употребления затерлась, как шкура северного оленя, покрывающая чум небогатого чукчи.

          Ответ очень прост. Первое и главное – это бизнес. Ничего личного, только бизнес.

          Запрещенный сайт (или мессенджер) не может официально работать на территории Российской Федерации и находить рекламодателей, за исключением каких-нибудь нелегальных онлайн-казино.

          Когда законодатели всего мира запрещали наркотики, они тоже отлично понимали, что тот, кому нужно, все равно достанет и что этот весьма прибыльный рынок возьмет под контроль организованная преступность.

          Но законопослушных граждан – большинство, поэтому они не будут покупать наркотики, а ограничатся легальными алкоголем и табаком.

          Кстати, запрет алкоголя или «сухой закон» – тоже, казалось бы, такая чушь, которую нарушали все кому не лень. Но сухие цифры говорят о том, что продолжительность жизни в СССР в годы «сухого закона» значительно возросла, а после его отмены – резко уменьшилась. 

          Тот, кому очень нужно, всегда найдет, где достать наркотики, купит алкоголь после 23.00 или сыр из Евросоюза в центре Москвы, скачает фильм с заблокированного в России торрент-трекера и продолжит пользоваться Telegram. Но большинству запретный плод не нужен, и значит, бизнес, зарабатывающий на «запрещенке», всегда будет маргинальным.

          Во-вторых, запрет – это «защита от дурака».

          Для того, чтобы установить прокси, анонимайзеры и прочий VPN, нужно обладать определенными познаниями. Статистика показывает, что большинство террористов-смертников (а именно смертники – самые опасные) вовсе не отличаются высоким уровнем образования. И если надзорные органы будут оперативно отсекать возможности для обхода блокировок, смертнику будет сложнее вести переписку со своим куратором.

          Куратор, как правило, не глупее любого другого пользователя интернета и в состоянии придумать, как анонимно общаться с другим таким же «продвинутым» пользователем – что с запрещенным Telegram, что с разрешенным, что вообще без оного. Но исполнителю будет проще допустить ошибку и попасть в поле зрения правоохранительных органов.

          Собственно, все. Неудобство для простых пользователей, упадок Telegram-каналов разной степени анонимности и прочие видимые эффекты – всего лишь сопутствующие явления. Главное – это удар по бизнесу нарушителя и «защита от дурака».

          Что же касается переживаний о «свободе слова», то никуда она не денется. В век интернета скрыть информацию о чем-либо невозможно.

          Конечно, можно отключить интернет – но это пугалка для дурачков из разряда введения выездных виз для туристов, порок на площадях по субботам и прочих исторических артефактов. Отключить-то можно, но зачем? С интернетом жить гораздо удобнее, и государству в первую очередь.

          Так что почитайте впрок ваши любимые Telegram-каналы, благо даже принадлежащий государству сайт «Вести.ru» опубликовал инструкцию по обходу блокировок (впрочем, через несколько часов эта статья была удалена), и готовьтесь к появлению нового модного способа распространять и получать информацию в интернете.

          А он, безусловно, скоро появится.


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