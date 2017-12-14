Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации.

Решение суда не окончательное и обжалованию подлежит, но мало сомнений в том, что Павел Дуров скорее предпочтет обратиться к аудитории с советом устанавливать прокси, анонимайзеры и прочий VPN, нежели пойдет на сотрудничество с ФСБ. Собственно, он уже обратился, а паства широко разнесла это обращение по своим каналам.

Кроме того, декларируемая недоступность переписки в Telegram для ФСБ, безусловно, станет рекламной «фишкой» для многих напуганных «русской угрозой» пользователей в США и других странах.

Несмотря на то, что среди 180-миллионной аудитории Telegram российский 10-миллионный сегмент находится на втором месте после 12-миллионного бразильского, даже полная утрата рынка РФ вряд ли станет серьезным ударом по бизнесу Дурова. Так же как блокировка Linkedin в России практически не сказалась на глобальном бизнесе этой компании.

Фанаты Linkedin продолжили пользоваться этой сетью и после блокировки, но свой статус популярного сообщества профессионалов эта соцсеть в нашей стране утратила.

Telegram свой статус удобной площадки для слива компромата и «утечек» после блокировки вряд ли утратит – по крайней мере, вплоть до появления другой столь же удобной площадки.

А в том, что она так или иначе появится, сомнений нет никаких.

Если бы я был ответственным сотрудником ФСБ, то я бы готовил запрет Telegram в России одновременно с запуском «самого анонимного в мире мессенджера».

Что-то подсказывает, что вряд ли я намного умнее ответственных сотрудников этой организации, поэтому наверняка очень скоро мы про такой мессенджер услышим.

Но в ближайшие дни и месяцы не изменится вообще ничего – Telegram-каналы, анонимные и не очень, продолжат работу. Это не запрещено законом, и никаких санкций за это не предусмотрено.

Представить, что Госдума примет закон, согласно которому полицейские смогут останавливать граждан на улицах и требовать предъявить смартфон на предмет поиска запрещенных программ и наличия в истории браузера запрещенных сайтов, – хороший сценарий для короткометражки-антиутопии. В реальности такое невозможно, и опять-таки вряд ли кто-то в Госдуме, ФСБ и Роскомнадзоре этого не понимает.

Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг.

Шутка «при планировании терактов используются не только мессенджеры, но и буквы, давайте запретим буквы» от слишком частого употребления затерлась, как шкура северного оленя, покрывающая чум небогатого чукчи.

Ответ очень прост. Первое и главное – это бизнес. Ничего личного, только бизнес.

Запрещенный сайт (или мессенджер) не может официально работать на территории Российской Федерации и находить рекламодателей, за исключением каких-нибудь нелегальных онлайн-казино.

Когда законодатели всего мира запрещали наркотики, они тоже отлично понимали, что тот, кому нужно, все равно достанет и что этот весьма прибыльный рынок возьмет под контроль организованная преступность.

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Но законопослушных граждан – большинство, поэтому они не будут покупать наркотики, а ограничатся легальными алкоголем и табаком.

Кстати, запрет алкоголя или «сухой закон» – тоже, казалось бы, такая чушь, которую нарушали все кому не лень. Но сухие цифры говорят о том, что продолжительность жизни в СССР в годы «сухого закона» значительно возросла, а после его отмены – резко уменьшилась.

Тот, кому очень нужно, всегда найдет, где достать наркотики, купит алкоголь после 23.00 или сыр из Евросоюза в центре Москвы, скачает фильм с заблокированного в России торрент-трекера и продолжит пользоваться Telegram. Но большинству запретный плод не нужен, и значит, бизнес, зарабатывающий на «запрещенке», всегда будет маргинальным.

Во-вторых, запрет – это «защита от дурака».

Для того, чтобы установить прокси, анонимайзеры и прочий VPN, нужно обладать определенными познаниями. Статистика показывает, что большинство террористов-смертников (а именно смертники – самые опасные) вовсе не отличаются высоким уровнем образования. И если надзорные органы будут оперативно отсекать возможности для обхода блокировок, смертнику будет сложнее вести переписку со своим куратором.

Куратор, как правило, не глупее любого другого пользователя интернета и в состоянии придумать, как анонимно общаться с другим таким же «продвинутым» пользователем – что с запрещенным Telegram, что с разрешенным, что вообще без оного. Но исполнителю будет проще допустить ошибку и попасть в поле зрения правоохранительных органов.

Собственно, все. Неудобство для простых пользователей, упадок Telegram-каналов разной степени анонимности и прочие видимые эффекты – всего лишь сопутствующие явления. Главное – это удар по бизнесу нарушителя и «защита от дурака».

Что же касается переживаний о «свободе слова», то никуда она не денется. В век интернета скрыть информацию о чем-либо невозможно.

Конечно, можно отключить интернет – но это пугалка для дурачков из разряда введения выездных виз для туристов, порок на площадях по субботам и прочих исторических артефактов. Отключить-то можно, но зачем? С интернетом жить гораздо удобнее, и государству в первую очередь.

Так что почитайте впрок ваши любимые Telegram-каналы, благо даже принадлежащий государству сайт «Вести.ru» опубликовал инструкцию по обходу блокировок (впрочем, через несколько часов эта статья была удалена), и готовьтесь к появлению нового модного способа распространять и получать информацию в интернете.

А он, безусловно, скоро появится.